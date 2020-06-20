أخبار مصر | برلماني يحذر إثيوبيا من الخطوات الأحادية بشأن سد النهضة

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 03:19 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني يحذر إثيوبيا من الخطوات الأحادية بشأن سد النهضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب أحمد حلمي الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، ونائب رئيس ائتلاف دعم مصر: إن لجوء مصر لمجلس الأمن، بشان ملف أزمة سد النهضة، يؤكد للعالم كله حرص مصر بقيادة الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى على التمسك الكامل ليس بحقوقها التاريخية في مياه النيل فقط وإنما أيضا التمسك بالحلول السلمية لهذه الأزمة في ضوء السياسة المصرية المتوازنة والتي تدعو دائما إلى الحوار والتمسك بالحلول الدبلوماسية والسلمية لمختلف المشكلات.

وأضاف في بيان اليوم السبت، أن مياه نهر النيل بالنسبة للمصريين كلهم قضية حياة أو موت معلنا تأييده التام بتقدم مصر بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول سد النهضة الإثيوبي والذى دعت فيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية تنفيذًا لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق.

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‏وأوضح أن الخطاب المصري إلى مجلس الأمن استند إلى المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أي أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين.

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وأشاد بتأكيد مصر بانها اتخذت هذا القرار على ضوء تعثر المفاوضات التي جرت مؤخرًا حول سد النهضة نتيجة للمواقف الأثيوبية غير الإيجابية والتي تأتي في إطار النهج المستمر في هذا الصدد على مدار عقد من المفاوضات المضنية مرورًا بالعديد من جولات التفاوض الثلاثية وكذلك المفاوضات التي عقدت في واشنطن برعاية الولايات المتحدة ومشاركة البنك الدولي والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث والذي قوبل بالرفض من أثيوبيا، ووصولًا إلى جولة المفاوضات الأخيرة التي دعا إليها مشكورًا السودان الشقيق وبذل خلالها جهودًا مقدرة من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح كافة الأطراف، إلا أن كافة تلك الجهود قد تعثرت بسبب عدم توفر الإرادة السياسية لدى أثيوبيا، وإصرارها على المضي في ملء سد النهضة بشكل أحادي بالمخالفة لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في 23 مارس 2015والذي ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة ويلزم إثيوبيا بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب.

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‏وحذر البرلماني، الجانب الإثيوبي من اتخاذ خطوات أحادية بشأن سد النهضة من مجلس الأمن أن يتخذ جميع الإجراءات التي تكفل التوصل إلى الحلول العادلة والتي تكفل عدم المساس بحقوق مصر التاريخية فى مياه نهر النيل.