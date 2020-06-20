أخبار مصر | القوى العاملة: صرف 800 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة غدا

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 03:19 مساءً - انت الان تقراء خبر القوى العاملة: صرف 800 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن بدء صرف الدفعة الثانية من المنحة الرئاسية لنحو مليون و600 ألف و216 عاملًا غير منتظم، غدًا الأحد ولمدة 5 أيام، وسيتم الصرف من خلال 14 ألف ماكينة صرف آلي على مستوى الجمهورية، منوها إلى إمكانية الصرف للمواطن من أي ماكينة صراف محددة بدون خصم أي عمولات.

وتقدر المنحة التي يتم صرفها، ما يزيد عن 800 مليون جنيه، والتي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذه الفئة المتضررة من فيروس كورونا المستجد، وقدرها 500 جنيه تصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي بموجب كارت ATM مسبوق الدفع الذي تسلمه المستحق عند صرف الدفعة الأولى التي انتهى صرفها في 14 مايو الماضي، مع التأكد من وصول رسالة نصية على تليفون الشخص المستحق قبل الصرف بـ 24 ساعة.

وأعلن ذلك وزير القوى العاملة محمد سعفان، منوها إلى أن اللجنة الوزارية التي تضم الوزارات والجهات المعنية المشكلة لرعاية العمالة غير المنتظمة المتضررة من جائحة (كوفيد-19)، هي التي حددت موعد صرف الدفعة الثانية، باعتباره مناسبا، خاصة وأن الفترة لن يكون فيها أي صرف لأي حسابات سوى للعمالة غير المنتظمة، فضلا عن أن الفترة التالية بعد هذا التاريخ سوف تبدأ عمليات الجرد داخل هيئة البريد إلى نهاية الشهر، وعليه يمكن تلافي الزحام على الفروع وضمان سرعة وسهولة الصرف حرصًا على سلامة المواطنين والعاملين.

وقال وزير القوي العاملة: إن الصرف سوف يتم من خلال 14 ألف ماكينة صرف آلي على مستوى الجمهورية، منوها إلى إمكانية الصرف للمواطن من أي ماكينة صراف محددة بدون خصم أي عمولات، مشيراً إلى أنه تم تقسيم الأعداد المستفيدة من صرف الدفعة الثانية من المنحة على شرائح يومية لعدم التزاحم على الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي، بحيث تكون 260 ألف مستحق يوميا، وسوف ترسل وزارة الاتصالات لكل مستحق على تليفونه الشخصي رسالة نصية قبل ميعاد الصرف بـ 24 ساعة، وذلك لعدم التزاحم على ماكينات الصرف الآلي وضمانا لسلامة المستحقين.

وأكد، أن صرف المرحلة الأولى أثبتت بالتجربة أن الدولة المصرية قوية وترعى أبناءها وتوفير الدعم اللازم لهم فى وقت المحن، منوها إلى أن كل جهات الدولة المعنية أسهمت بدور مهم في مرحلة صرف الدفعة الأولى التي استلزمت من الجميع العمل بروح الفريق الواحد والظهور بمظهر حضاري يليق بالدولة المصرية.

صرف 1.9 مليون جنيه المنحة الرئاسة لـ 4 ألاف عامل غير منتظم .. وتعيين 93 بدمياط

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أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة ، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة البحيرة 93 من شباب الخريجين ، من بينهم أثنين من ذوي الهمم بشركات القطاع الخاص والاستثمارى، وذلك من خلال شهادة القيد " كعب العمل" المسجلين في مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

وقال "سعفان": إن ذلك يأتى فى إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديرية مساهمة فى إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل فى أن البطالة مشكلة لها حل، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.

وأوضحت منى الأطروشي مدير المديرية في تقريرها للوزير عن إنجازها خلال مايو الماضي ، أنه تم صرف المنحة الرئاسة للعمالة غير المنتظمة لـ 3 ألاف و937 مستحقا بإجمالي مليون و968 ألفا و500 جنيه ، وذلك من خلال مكاتب البريد والبنك الزراعي المصري.

كما تم عمل حملات مشتركة بين مكاتب التفتيش العمالى والسلامة والصحة المهنية على مستوى المحافظة لـ 194 منشاة وذلك لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التى حددتها الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 وتخفيض عدد العاملين بها حفاظاً على صحتهم.