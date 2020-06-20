مصر | إجراءات وقائية مشددة بمجلس الدولة لمنع تفشي كورونا

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 03:19 مساءً - انت الان تقراء خبر إجراءات وقائية مشددة بمجلس الدولة لمنع تفشي كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرصت إدارة مجلس الدولة، على تشديد إجراءات استقبال المواطنين في ظل انتشار فيروس كورونا، وذلك في مختلف الدوائر، بناء على قرار المستشار محمد حسام الدين، رئيس المجلس، باستئناف العمل بالمحكمة تدريجيا.

وقبل بدء انعقاد الجلسات، بدأ العاملون تطهير قاعات المجلس المختلفة، حرصا على سلامة العاملين والإداريين والزائرين.

وعقم عدد من العاملين بمقر مجلس الدولة بالاسكندرية، منصات القضاء بقاعات المحاكم المختلفة، والتي يعتليها القضاة، لنظر القضايا المستعجلة، ويقف بجانبها المتقاضين، باستخدام مطهرات لتعقيم المكان، وللحفاظ على تطهير القاعات وأركان المجلس من الأمراض والأوبئة المنتشرة.

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فيما حرصت الأمانة العامة لمجلس الدولة على توفير أجهزة قياس دراجات الحرارة والالتزام بقياس درجات الحرارة لجميع المترددين على المحكمة، فيما نظم العاملين بالمجلس عدد الكراسي المتفق علي الجلوس عليها المتقاضين مع الالتزام بالتباعد.

وقررت الأمانة العامة للمجلس، برئاسة المستشار طه كرسوع، نائب رئيس مجلس الدولة، عقد جلسات المحاكم وفقا لقواعد التباعد الاجتماعي ومراعاة المسافات المناسبة لمنع انتشار أي عدوى بين المتقاضين وكذلك الموظفين لمواجهة انتشار الفيروس.

وشدد الأمين العام، على الاستمرار في تنفيذ قرارات رئيس المجلس، على ضرورة ارتداء الكمامات في أثناء انعقاد الجلسات وسير مجريات العمل بالمجلس ضمن إجراءاتها الاحترازية الخاصة بمجابهة الفيروس.

وقام مجلس الدولة بمحافظة كفر الشيخ، بيناء "خيمة"، لكي يستريح فيها المتقاضين وعدم التزاحم داخل مقر المجلس، وتم وضع المقاعد وفقا للإجراءات الصحية والإحترازية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لمحاربة فيروس كورونا، وحرص مجلس الدولة، على تطهير مقر المجلس وتعقيمه، حرصًا على سلامة العاملين بالمجلس من القضاة والإداريين والسكرتارية والأمن والمتقاضين وغيرهم من الزائرين لمقر المجلس.

وجاءت هذه الخطوة في إطار اتباع تعليمات الدولة في الحفاظ على نظافة وتطهير المصالح والهيئات الحكومية، لمحاربة انتشار فيروس كورونا.