مصر | إنذار رسمي على يد محضر لوزير الداخلية

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 03:19 مساءً - انت الان تقراء خبر إنذار رسمي على يد محضر لوزير الداخلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسل أشرف فرحات المحامي بالنقض، إنذارا رسميا على يد محضر، لوزير الداخلية لإصدار قرار بإلزام سائقي المواصلات العامة والخاصة بارتداء زي رسمي موحد مع بطاقة التعارف، وتلى تلك الخطوة في حالة عدم إصدار القرار، إقامة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.

وتضمن الإنذار، أنه في إطار المجهودات التي يقوم بها رئيس الجمهورية بغية التطوير والتقدم في شتى المجالات أصبح من الضروري الالتزام بالمظهر لدى القائمين بتقديم خدمات عامة للجمهور والسائحين بجمهورية مصر العربية.

وأضاف، أن الزي الموحد بمثابة الهوية الشخصية، فارتداء زي عمل موحد يجعلك تحمل هوية العمل بطريقة واضحة للجميع، فمثلا ارتداء الملابس العسكرية تتحدث عن رتبتك والجهاز الأمني الذي تنتمي له وكذلك عند الاطباء والممرض وغيرهم من المهن.

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وطالب أيضًا شرط توافر كارت المعلومات عن كل سائق، ان كان يعمل على تاكسي خاص، أو إذا كان يتبع شركة معينة تقوم بتقديم خدمات التوصيل، فهذا الأمر سوف يفرض سيطرة أمنية بشكل كبير ويساهم في الحد من ارتكاب الجرائم، ويكون باعث للأمن لدي المواطن وكل متعامل مع مقدمي تلك الخدمة العامة بشكل عام وبشكل خاص فسوف يكون بمثابة حماية للسائق ولغيره أيضا من المتعاملين معه.

وهذا الأمر يحد من ظاهرة العمل بدون الخضوع إلى اللوائح والقوانين المنظمة، ويقضي بشكل رسمي على ظاهرة تشغيل سيارات المدارس والشركات في العمل كوسيلة مواصلات بالاجرة، ويحد أيضًا من التهرب الضريبي للسائقين.

وأشار الإنذار، إلى أن مهام وزارة الداخلية هي الحفاظ على أمن الوطن والمواطن ووضع وتنفيذ استراتيجيات أمنية من شأنها صيانة أمن الفرد والمجتمع من أي تطاول قد يقع من قبل الخارجين عن القانون فإنه أضحى لازما صدور تلك القرار الإداري الملزم لجميع العالمين بهذا المجال.

واختمم الإنذار، "نلتمس من سيادتكم التكرم بإصدار قرار إداري بما لكم من اختصاص وصلاحيات بإلزام السائقين في مجال المواصلات العامة والخاصة بالشركات التي تعمل في تلك الخدمة بضرورة الالتزام بالزي الموحد وبكارت المعلومات لكل سائق ".