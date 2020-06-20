مصر | ضبط طرد محشو بـ6 قطع حشيش في مطار القاهرة

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 03:19 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط طرد محشو بـ6 قطع حشيش في مطار القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت أجهزة الأمن بمطار القاهرة الدولي من ضبط 580 جرام لمخدر الحشيش قبل تهريبها لخارج البلاد عبر أحد الطرود داخل برواز مهرب لأحد الأشخاص بدولة عربية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة تأمين القاهرة الجوى اعتزام أحد الأشخاص (مقيم بمحافظة الغربية)، بتهريب مواد مخدرة لخارج البلاد عبر أحد الطرود.

ومن خلال تفعيل إجراءات المتابعة تم رصد وصول بوليصة شحن قادمة من محافظة الغربية عبارة عن (برواز خشبى) مرسلة لآخر مقيم بإحدى الدول العربية.

عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة "أمنية، جمركية" لفحص مشمول الطرد، حيث عثر بداخله على (6) قطع لمخدر الحشيش وزنت جميعها (580 جرام) مخبأة داخل البرواز الخشبى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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ونجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في ضبط أحد الأشخاص لقيامه باستغلال خطأ موظف بأحد البنوك والاستيلاء على مبلغ مالي 650 ألف جنيه لصالحه بدون وجه حق.

وكان تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من محام أحد البنوك بشأن تضرر البنك من قيام أحد الأشخاص بالاستيلاء على مبلغ ستمائة وخمسون ألف جنيه من أموال البنك مستغلًا خطأ أحد موظفي البنك والذي قام بإيداع المبلغ في حساب شركته طرف البنك عن طريق الخطأ.

ومن خلال الفحص أسفرت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية عن قيام (مهندس كهرباء، صاحب شركة، مقيم بمنطقة الجمالية بالقاهرة) بارتكاب تلك الواقعة إذ استغل المذكور كونه أحد عملاء البنك وحدوث خطأ من أحد موظفي البنك والمسئول عن تحصيل الشيكات الخاصة بإحدى الشركات عن طريق المقاصة، والذي قام بإيداع مبلغ ستمائة وخمسون ألف جنيه بحساب شركة المشكو في حقه بالبنك عن طريق الخطأ بدلًا من تحصيلها لحساب الشركة "عميلة البنك" وقيام المذكور بالاستيلاء على ذلك المبلغ من خلال صرف جزء من أحد فروع البنك وتحويل باقي المبلغ إلى حسابه الشخصي ببنك آخر.

وعقب تقنيين الإجراءات تم ضبط المتهم المذكور حال تردده على فرع البنك بالقاهرة الجديدة، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة حسبما جاء بعمليات الفحص والتحري وبلاغ البنك، وأبدى المتهم المذكور استعداده لرد المبالغ المالية المستولى عليها للبنك الشاكي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وجاء ذلك استمرارًا لجهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمواجهة جرائم الاحتيال المصرفي والاستيلاء على أموال البنوك.