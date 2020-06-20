مصر | ضبط عصابة تسرق المواطنين أعلى الطريق الدائري

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 03:19 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط عصابة تسرق المواطنين أعلى الطريق الدائري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
توصل رجال الأجهزة الأمنية إلى الأشخاص الثلاثة الذين ظهروا في مقطع فيديو، على "فيسبوك" حال سيرهم عكس الاتجاه بالطريق الدائري، ويسرقون هواتف المارة.
وتداول رواد الموقع، مقطع فيديو تحت عنوان "حرامية التليفونات على الدائري" متضمنًا استقلال 3 أشخاص دراجة نارية والسير عكس اتجاه الطريق الدائري دائرة قسم شرطة البساتين وقيام أحدهما بالإمساك بقطعة من الحجارة بيده، وقيام رواد موقع التواصل الاجتماعي بالادعاء بقيام سالفى الذكر بالاستيلاء على الهواتف المحمولة من المواطنين أعلى الطريق الدائري بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة النارية التي يستقلونها مستغلين سيرهم عكس الاتجاه وعدم تمكن قائدي السيارات من ملاحقتهم.
وبجمع المعلومات وإجراء التحريات تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة البساتين من تحديدهم وهم (عامل "له معلومات جنائية"- طالب- عاطل)..
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بأنهم حال استقلالهم الدراجة النارية " قيادة أحدهم" أعلى الطريق الدائرى بدائرة قسم شرطة البساتين فوجئوا بتوقف الطريق، فقاموا بالسير عكس الإتجاه، وأثناء ذلك قام أحد مستقلى السيارات الأجرة "ميكروباص" بتصويرهم مما أثار حفيظتهم فقام أحدهم بقذفه بقطعة من الحجارة، ولاذوا بالفرار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
نشرة مرور الخليج 365.. كثافات متوسطة بمحاور وميادين القاهرة والجيزة
شهدت الميادين والمحاور والشوارع الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الخميس، كثافات مرورية متوسطة على أغلب الطرق والمحاور والميادين والطرق الرئيسية، بالمحافظتين، وسط تواجد أمني مكثف، لتنظيم حركة السيارات، تحسبا لوقوع أي حوادث سير وسحب الكثافات المرورية.
وظهرت كثافات مرورية متوسطة أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، وكوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد، إضافة إلى ميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، وأعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان.
وتباطأت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة، والميادين الرئيسية، خاصة في شوارع الجيزة، والهرم، فيصل والبحر الأعظم، والنيل ونزلة الدائري اتجاه الصعيد، والمريوطية، وسط انتشار الخدمات المرورية بكل الطرق.
وانتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعي في الاتجاه القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، ومن كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية، وسحب الكثافات المرورية.
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وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الداخلية، ضبط 3562 سائق نقل جماعي؛ لعدم ارتداء الكمامة الواقية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.
وجاء ذلك تنفيذًا لصدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا والمتضمن إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.
وفي نفس السياق تمكنت الأجهزة الأمنية، خلال 24 ساعة، من ضبط عدد من المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية وذلك على النحو التالي: ضبط عدد (4581) شخصا مخالفا لقرار حظر تحرك المواطنين، بجانب ضبط عدد (2727) مركبة مخالفة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، 1301 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، خلال حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.