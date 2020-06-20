مصر | ضبط عصابة تسرق المواطنين أعلى الطريق الدائري

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 03:19 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط عصابة تسرق المواطنين أعلى الطريق الدائري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توصل رجال الأجهزة الأمنية إلى الأشخاص الثلاثة الذين ظهروا في مقطع فيديو، على "فيسبوك" حال سيرهم عكس الاتجاه بالطريق الدائري، ويسرقون هواتف المارة.

وتداول رواد الموقع، مقطع فيديو تحت عنوان "حرامية التليفونات على الدائري" متضمنًا استقلال 3 أشخاص دراجة نارية والسير عكس اتجاه الطريق الدائري دائرة قسم شرطة البساتين وقيام أحدهما بالإمساك بقطعة من الحجارة بيده، وقيام رواد موقع التواصل الاجتماعي بالادعاء بقيام سالفى الذكر بالاستيلاء على الهواتف المحمولة من المواطنين أعلى الطريق الدائري بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة النارية التي يستقلونها مستغلين سيرهم عكس الاتجاه وعدم تمكن قائدي السيارات من ملاحقتهم.

وبجمع المعلومات وإجراء التحريات تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة البساتين من تحديدهم وهم (عامل "له معلومات جنائية"- طالب- عاطل)..

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بأنهم حال استقلالهم الدراجة النارية " قيادة أحدهم" أعلى الطريق الدائرى بدائرة قسم شرطة البساتين فوجئوا بتوقف الطريق، فقاموا بالسير عكس الإتجاه، وأثناء ذلك قام أحد مستقلى السيارات الأجرة "ميكروباص" بتصويرهم مما أثار حفيظتهم فقام أحدهم بقذفه بقطعة من الحجارة، ولاذوا بالفرار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.