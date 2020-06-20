مصر | حجز مدير مسئول لإدارته مصنع عطور مجهولة بأكتوبر

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 03:19 مساءً - انت الان تقراء خبر حجز مدير مسئول لإدارته مصنع عطور مجهولة بأكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحجز المدير المسئول عن مصنع عطور، 24 ساعة لحين ورود التحريات حول نشاطه، وذلك لاتهامه بانتاج كميات كبيرة من العطور مجهولة المصدر بأكتوبر، لإدخال الغش على المواطنين

بداية الواقعة، كانت معلومات قد وردت لضباط مباحث التموين والتجارة بمديرية أمن الجيزة، تفيد قيام المدير المسئول عن مصنع لإنتاج فواحات العطور بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر بحيازة كميات كبيرة من مستلزمات إنتاج عطور مجهولة المصدر تمهيدا لطرحها في الأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

بعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمداهمة المصنع المشار إليه عثر بداخله على لحيازته "15،800 طن "عبوات خام مزيب عطور كحول" مستلزمات إنتاج، 17000 قطعة "فواحة عطور" منتج نهائى، 15000 قطعة إستيكر "مجهولة المصدر"، بالإضافة إلى 4 ماكينة تغليف "أدوات إنتاج" تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.