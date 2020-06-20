مصر | القبض على 3 أشخاص بالقاهرة اخترقوا حظر التجوال

ضبط رجال أجهزة الأمن بالقاهرة، 3 أشخاص؛ لقيامهم بتصوير مقاطع فيديو في أثناء فترة حظر تحرك المواطنين، بقصد نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة تلاحظ لهم وجود (3 أشخاص) أحدهم ملقى على الأرض يرتدى ملابس رثة وتوقف أمامه سيارة بداخلها شخصان يقومان بتصويرة أثناء فترة حظر تحرك المواطنين.

بالفحص تبين أنهم (طالبين، عامل، جميعهم مقيمين بدائرة القسم) وبحوزتهم 3 هواتف محمولة، وبسؤالهم قرروا قيامهم بالتصوير على سبيل المزاح لنشر المقاطع المصورة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نشرة مرور الخليج 365.. كثافات متوسطة بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

شهدت الميادين والمحاور والشوارع الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الخميس، كثافات مرورية متوسطة على أغلب الطرق والمحاور والميادين والطرق الرئيسية، بالمحافظتين، وسط تواجد أمني مكثف، لتنظيم حركة السيارات، تحسبا لوقوع أي حوادث سير وسحب الكثافات المرورية.

وظهرت كثافات مرورية متوسطة أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، وكوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد، إضافة إلى ميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، وأعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان.

وتباطأت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة، والميادين الرئيسية، خاصة في شوارع الجيزة، والهرم، فيصل والبحر الأعظم، والنيل ونزلة الدائري اتجاه الصعيد، والمريوطية، وسط انتشار الخدمات المرورية بكل الطرق.

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وانتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعي في الاتجاه القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، ومن كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية، وسحب الكثافات المرورية.

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وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الداخلية، ضبط 3562 سائق نقل جماعي؛ لعدم ارتداء الكمامة الواقية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.

وجاء ذلك تنفيذًا لصدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا والمتضمن إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

وفي نفس السياق تمكنت الأجهزة الأمنية، خلال 24 ساعة، من ضبط عدد من المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية وذلك على النحو التالي: ضبط عدد (4581) شخصا مخالفا لقرار حظر تحرك المواطنين، بجانب ضبط عدد (2727) مركبة مخالفة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، 1301 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، خلال حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.