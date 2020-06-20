شكرا لقرائتكم خبر عن 800 مليون جنيه من 14 ألف ماكينة صرف.. 1.6 مليون عامل غير منتظم يصرفون منحة الـ500 جنيه الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يبدأ غدا الأحد، ولمدة 5 أيام، صرف الدفعة الثانية من المنحة الرئاسة لنحو مليون و600 ألف و216 عاملا غير منتظم، بقيمة 800 مليون جنيه، والتي قررها الرئيس عبدالفتاح السيسي للمتضررين من فيروس كورونا المستجد، وقدرها 500 جنيه.

وقال وزير القوي العاملة محمد سعفان، إن اللجنة الوزارية التي تضم الوزارات والجهات المعنية، المشكلة لرعاية العمالة غير المنتظمة المتضررة من جائحة (كوفيد-19)، هي التي حددت موعد صرف الدفعة الثانية، باعتباره مناسب، خاصة أن الفترة لن يكون فيها أي صرف لأى حسابات سوى للعمالة غير المنتظمة، فضلا عن أن الفترة التالية بعد هذا التاريخ سوف تبدأ عمليات الجرد داخل هيئة البريد إلى نهاية الشهر، وعليه يمكن تلافى الزحام على الفروع وضمان سرعة وسهولة الصرف حرصًا على سلامة المواطنين والعاملين.

وقال وزير القوي العاملة إن الصرف سوف يتم من خلال 14 ألف ماكينة صرف آلي على مستوى الجمهورية، منوها إلى إمكانية الصرف للمواطن من أي ماكينة صراف محددة بدون خصم أي عمولات، مشيراً إلى أنه تم تقسيم الأعداد المستفيدة من صرف الدفعة الثانية من المنحة على شرائح يومية لعدم التزاحم على الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي، بحيث تكون 260 ألف مستحق يوميا، وسوف ترسل وزارة الاتصالات لكل مستحق على تليفونه الشخصي رسالة نصية قبل ميعاد الصرف بـ 24 ساعة، وذلك لعدم التزاحم على ماكينات الصرف الآلي وضمانا لسلامة المستحقين.

وأكد وزير القوي العاملة أن صرف المرحلة الأولى أثبتت بالتجربة أن الدولة المصرية قوية وترعى أبناءها وتوفير الدعم اللازم لهم في وقت المحن، منوها إلى أن كل جهات الدولة المعنية أسهمت بدور مهم في مرحلة صرف الدفعة الأولى التي استلزمت من الجميع العمل بروح الفريق الواحد والظهور بمظهر حضاري يليق بالدولة المصرية.