شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين 95 شابًا بالقطاع الخاص في المنيا.. و98 ألف جنيه منح اجتماعية وصحية للعمالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين 95 شابًا بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بمحافظة المنيا، وذلك من خلال شهادات القيد «كعب العمل» المرتدة لمكاتب التشغيل التابعة لمديرية القوي العاملة بالمحافظة، وذلك من بين 320 من راغبي العمل المسجلين بهذه المكاتب.

وقال «سعفان» في بيان، السبت، إن ذلك يأتي في إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديرية مساهمة في إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل في أن البطالة مشكلة لها حل، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.

وأوضح وليد عبدالرحمن، مدير المديرية، في تقريره الشهري لوزير القوي العاملة أن المديرية خلال مايو الماضي قامت في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 160 منشأة، فضلا عن القيام بـ 7 حملات تفتيشية أسفر عنها تحرير 11 محضرًا للسلامة والصحة المهنية من خلال المكاتب التابعة للمديرية.

وقال مدير المديرية، إنه في مجال تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة تم صرف رعاية اجتماعية وصحية لهذه الفئة المسجلة بوحدة المديرية بإجمالي 98 الفًا و92 جنيها تمثلت في صرف 5 منح زواج بإجمالي مبلغ 15 ألفًا، و21 منحة مولود بـ 42 ألفاَ، و6 منح وفاة بـ 12 ألفًا، و8 منح عمليات جراحية بـ 28 ألفًا، فضلا عن 3 منح علاج بـ 1092.

وللتأكد من تطبيق المنشآت للإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، تم التفتيش على 106 مصانع من خلال مفتشى العمل التابعين للمديرية، كما تم تشكيل غرفة عمليات مستمرة لمتابعة موقف المنشآت أولًا بأول.

Advertisements