شكرا لقرائتكم خبر عن «أزهر البحر الأحمر» ينعي وكيل لجنة حلايب بعد وفاته في حادث أليم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى فضيلة الشيخ مصطفى أبوزيد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، السبت، وفاة أحد شيوخ المنطقة بعد وفاته في حادث سير خلال توجهه للإشراف على امتحانات الثانوية الازهرية بحلايب.

وعبرت منطقة البحر الأحمر الأزهرية عن بالغ الحزن والأسف للحادث الأليم الذي تعرض له عدد من أعضاء لجنة الشهادة الثانوية الأزهرية، أثناء توجههم من الشلاتين لاستلام مقر اللجنة بإدارة حلايب صباح اليوم السبت.

وأسفر الحادث عن وفاة الشيخ حجاج عطا حسين مساعد اللجنة الشرعية، وإصابة كل من الشيخ سيد عبدالموجود خليل رئيس اللجنة، والشيخ محمد محمود على عضو اللجنة.

وينعى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية فضيلة الشيخ مصطفى أبوزيد، وعبدالناصر حسان الديب، مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب وجميع قيادات المنطقة والعاملين بالبحر الأحمر الأزهرية، عن خالص الحزن والأسى لفقيد العمل والواجب الأستاذ حجاج عطا، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان، وأن يشفي مصابي الحادث.