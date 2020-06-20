شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى جامعة الأزهر بأسيوط تستقبل 239 حالة كورونا.. وخروج 168 حالة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر والمشرف العام على قطاع المستشفيات، اليوم السبت، عن استقبال مستشفى الأزهر التخصصي لنحو 239 مريضًا من مصابي فيروس كورونا المستجد منذ بدء تشغيلها كمستشفى عزل لعلاج مصابي «كوفيد 19» من الجامعة والمرضى من مصابي كورونا.
وأوضح «صديق» أن المستشفى منذ تجهيزها كمستشفى للعزل بدأت باستقبال أول حالة في 25 أبريل الماضي، وتوالت بعدها الحالات، وخلال تلك الفترة تم بالفعل خروج 168 حالة بعد التأكد من تمام شفائهم، وإجراء كافة الفحوصات الطبية التي أثبتت سلبية حملهم للفيروس، ووفاة 16 حالة طوال تلك الفترة، وجاري استمرار تقديم الخدمة الطبية اللازمة لعلاج 55 حالة أخرى بالمستشفى، وهو ما يتم بأيدي فريق طبي متخصص من أطباء جامعة الأزهر.
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