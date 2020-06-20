شكرا لقرائتكم خبر عن «أطباء المنيا» تنعى شهيدًا جديدًا بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت نقابة الأطباء في المنيا، طبيبا يعمل بمستشفى مركز مغاغة العام في أقصى شمال المحافظة، بعد وفاته متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأصدرت النقابة بيانًا نعت فيه الشهيد الدكتور عماد حبيب، استشارى الباطنة بمستشفى مغاغة، والذي وافته المنية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وذكر البيان، أنه عقب وفاة طبيب يرتفع عدد وفيات أطباء المنيا إلى اثنين، بعد أن توفي الدكتور سيد نادي أخصائي الحميات بسمالوط منذ 10 أيام داخل مستشفى العزل بملوي.