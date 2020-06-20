شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة 320 مليون جنيه.. بدء تلقي أوراق المستحقين لمساكن بديل العشوائيات بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ مدينة الغردقة، السبت، في تلقي أوراق ومستندات المواطنين المستحقين لمساكن بديل العشوائيات بمنطقة الروضة تمهيدا لتسليمهم هذه المساكن خلال أيام، استجابةً لمناشدتهم «المصري اليوم» بسرعة تسليم هذه المساكن للمستحقين للمساهمة في القضاء على المناطق العشوائية بمدينة الغردقة، فيما أعلنت المدينة اسماء المستحقين للوحدات من منطقتي جبل العفش ومجاهد.

وناشد محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، المواطنين الاهالي المستحقين للمساكن بديل العشوائيات التوجه إلى الوحدة المحلية لمدينة الغردقة خلال الفترة من اليوم السبت لمدة ٥ أيام، لتقديم أصول الأوراق وتسليم العقود وسداد المستحقات المالية، تمهيدًا للبدء في تسليم الوحدات السكنية البديلة بمساكن الروضة، بعد تحديد المستحقين ومن ينطبق عليهم الشروط.

وأوضح محافظ البحر الأحمر أن توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء ترتكز على توفير حياة كريمة للمواطنين، والدولة لديها خطة طموحة للقضاء على العشوائيات بتوفير مساكن بديلة متحضرة تليق بهم.

كان المئات من سكان المناطق العشوائية في أحياء زرزارة ومجاهد وجبل العفش بمدينة الغردقة مسؤولي محافظة البحر الاحمر بسرعة تسليمهم مساكن منطقة الروضة بديل العشوائيات بالبحر الأحمر والتي تم الانتهاء من أقامتها بنسبة ١٠٠% منذ فترة كبيرة لأنهم يعيشون ظروف إنسانية صعبة وتم وعدهم بتسليم هذه المساكن أكثر من مرة.

وأكد الأهالي انهم ينتظرون منذ خمس سنوات الانتقال لهذه المساكن البديلة وتسليم منازلهم العشوائية لمدينة الغردقة، وناشد الأهالي محافظ البحر الاحمر ووزير الإسكان سرعة انهاء عملية التسليم للانتقال بعيدا عن العشوائيات.

واكد المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية ان مشروعات المساكن البديلة لسكان المناطق العشوائية جاهزة للتسليم بعد ان تم الانتهاء منها بمدن البحر الاحمر بتكلفة تصل ٣٥٠ مليون جنيه.

ويشمل مشروع الروضة بالغردقة البيوت والوحدات السكنية البديلة للمباني غير الآمنة لكل من منطقة جبل العفش ومجاهد وزرزارة بمدينة الغردقة، حيث تم إنشاء 30 عمارة سكنية بها 600 وحدة، و250 بيتًا ملحق به فناء بإجمالي 850 وحدة، وتبلغ التكلفة الإجمالية المشروع حوالي 320 مليون جنيه، شاملة إمداد الموقع بالمرافق، ساهم الصندوق بحوالي 185 مليون جنيه منها.

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كانت «المصري اليوم» نشرت عددًا من التقارير حول مطالبة الاهالي بمناطق زرزارة ومجاهد وجبل العفش بسرعة تسليم نسكن بديل العشوائيات المقامة منذ عدة سنوات.