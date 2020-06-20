شكرا لقرائتكم خبر عن «مطار القاهرة» يستقبل 4 رحلات من المصريين العالقين بدول السعودية والكويت والإمارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف مصدر مسؤول بمطار مطار القاهرة الدولي، أن المطار استقبل 4 رحلات طيران استثنائية على متنهما نحو 858 من المصريين العالقين بالسعودية، والكويت، والإمارات، منذ تعليق الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المصدر لـ«المصري اليوم»، أن رحلة الخطوط السعودية وصلت قادمة من جدة على متنها 275 راكبًا، كما وصلت رحلة النيل للطيران القادمة من جدة وتقل 166 راكبًا، واستقبل المطار رحلة شركة اير كايرو القادمة من الكويت والتي تقل 174 راكبًا من المصريين، كما استقبل المطار رحلة نظمتها العربية للطيران قادمة من الشارقة بالإمارات عليها 243 مصريًا.

وأشار المصدر إلى خضوع ركاب الرحلات القادمة من الخارج إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين، مدير الحجر الصحي بالمطار، وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، ويتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ14 يومًا.