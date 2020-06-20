شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية»: تعافي 164 حالة جديدة من كورونا وخروجها من مستشفيات العزل بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، السبت، خروج ١٦٤ حالة شفاء جديدة بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩»، من مستشفيات العزل بالمحافظة، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء إلى ١١٩٢ حالة حتى الآن.

وأوضح أن من الحالات، ١٩٧ حالة بعزل الزقازيق، و١٥٠ حالة بمستشفي أبو حماد المركزي، و١٥٢ حالة بمستشفى السعديين، و١١٧ حالة بمستشفى منيا القمح المركزي، ٨٦ حالة بعزل فاقوس، ٧٨ حالة بمستشفى بلبيس، و٥٥ حالة بمستشفى الإبراهيمية المركزي، و٥٨ حالة بمستشفى ههيا المركزي، و٣٥ حالة بمستشفى مشتول السوق المركزي، و٣٥ بمستشفى الحسينية المركزي، و٣٣ بمستشفي حميات سنجها بكفر صقر المركزي، و٣٠ حالة بمستشفى القرين المركزي، و٣٠ بحميات الزقازيق، و٢٩ حالة بمستشفى الصدر، و٢٧ بمستشفى أولاد صقر المركزي، و٢٥ حالة بمستشفى ديرب نجم المركزي، و١٧ من مستشفى القنايات المركزي، و١٢ من مستشفى الصالحية الجديدة المركزي، و١٢ حالة من مستشفى أبوكبير المركزي، و٧ حالات من مستشفى الزوامل المركزي، و٣ حالات من مستشفى الزقازيق العام، وحالتين من حميات فاقوس، وحالتين من مستشفى الصوفية المركزي.

وأوضح وكيل الوزارة بأن هذه الحالات تم خضوعها لبروتوكولات العلاج المقررة من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم بهذه المستشفيات، مضيفاً بأنه تم التنبيه عليهم باستكمال فترة العزل بالمنزل، والتأكيد على إتباع كافة الإجراءات الوقائية المنزلية.

وقدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لجميع أفراد الطاقم الطبي، والخدمات المعاونة بجميع المستشفيات، على تفانيهم في العمل، والجهود المبذولة لصالح المرضى بالمحافظة، وحفظ الله مصر وشعبها العظيم.