شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة رئيس قسم الأنف والأذن بمستشفى التل الكبير مصابًا بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفي الدكتور جمال صبري، رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى التل الكبير بعد إصابته بفيروس كورونا ليكون أول شهيد بكورونا من الأطقم الطبية في الإسماعيلية.

ونعى الدكتور عمر عيادة، مدير مستشفى التل الكبير السابق، الفقيد، مؤكدا أنه قيمة علمية وطبية كبيرة وكان يعمل استشاريا في المستشفى للأنف والاذن والحنجرة وساهم في علاج العشرات من مصابي كورونا.

وعبّر الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، عن حزنه لرحيل صبري، لافتا إلى أنه أول شهيد من الأطقم الطبية بالمحافظة، وتعهد باستمرار المعركة ضد كورونا.

وقالت مصادر طبية إن الفقيد لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته بكورونا بعد نقله إلى مستشفى الصدر للعزل، وأن حالته تدهورت وتوفي بعد أيام من نقله.

وودع زملاؤه تلاميذه جثمانه من مشرحة المستشفى إلى مثواه الأخير وسط أجواء حزينة ووفقا للإجراءات الاحترازية المشددة.

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