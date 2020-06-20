شكرا لقرائتكم خبر عن السجن 5 سنوات لـ8 متهمين و3 سنوات لآخر في إعادة محاكمتهم بـ«أحداث الموسكي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 8 متهمين بالسجن لمدة 5 سنوات كما قضت بمعاقبة آخر بالسجن لمده سنه ووضع المتهمين تحت المراقبة الشرطية لمدة سنه بعد تنفيذ العقوبة في اتهامهم باستعراض القوة واستغلالها في القضية المعروفة إعلامياً بـ «أحداث الموسكي».

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم والدكتور على عمارة وسكرتارية محمد الجمل.

واعتلت المحكمة المنصة في الثانية عشر وربع مساء وافتتح القاضي جلسة النطق بالحكم «بسم الله الرحمن الرحيم» بعد الاطلاع على مواد القانون وسماع مرافعة النيابة والدفاع حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة كل من عيد عماد الدين على، طارق بعد الرحيم، محمد احمد محمود، عمرو الطوخي، وائل مصطفى على، محمد احمد عبدالقادر، أحمد حسن محمود محمد سيد محمد. بالسجن لمدة 5 سنوات.

كما قضت المحكمة بمعاقبة عبده ابراهيم بالسجن لمدة 3 سنوات وإلزام المتهمين بالمصروفات الجنائية.

كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهم استعراض القوة واحداث الشغب والاعتداء على موظف عام أثناء تأدية عمله ومنعه من ممارسة عمله، كما وجهت لهم تهم التجمهر وخرق قانون التظاهر وإثارة الشغب والتحريض على العنف وقطع الطريق والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، والتعدّي على رجال الشرطة.

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