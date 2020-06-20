شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيران المدني»: إعادة 1589 من العالقين المصريين في الكويت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، أن المطارات المصرية ستستقبل السبت، 11 رحلة استثنائية على مدار الساعة، لإعادة 1589 من العالقين المصريين في الكويت، وذلك عبر مطارات «القاهرة، وسوهاج، وأسيوط، والإسكندرية».

وأوضحت المصادر لـ«المصري اليوم» أن مطار القاهرة الدولي سيستقبل 4 رحلات على متنها 589، بينما يستقبل مطار سوهاج الدولي 4 رحلات على متنها 565 راكب، ورحلتين على متنهما 290 راكبًا إلى مطار أسيوط الدولي، ورحلة واحدة على متنها 145 راكب إلى مطار برج العرب بالإسكندرية.

وأوضحت المصادر أن الشركات الناقلة لتلك الرحلات، هي «شركة الخطوط الجوية الكويتية بواقع رحلة واحدة، وشركة طيران الجزيرة الكويتية 4 رحلات، وشركة إير كايرو رحلتين، وشركة طيران النيل رحلة واحدة، وشركة العربية مصر 3 رحلات».

كانت المطارات المصرية استقبلت الجمعة 1795 من العالقين المصريين بدولة الكويت، إلى نفس المطارات عبر 12 رحلات جوية.

وأعلن الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، عن عودة نحو 57 ألفا من المصريين العالقين في عدد من العواصم والمدن الدولية على متن 315 رحلة جوية استثنائية للشركة الوطنية مصر للطيران وشركة اير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، وذلك في ضوء سعى الدولة المصرية نحو اتخاذ خطوات سريعة وعاجلة من أجل تلبية مطالب أبنائها المصريين العالقين بالخارج وعودتهم إلى أرض الوطن وفي إطار التكاتف والتكامل بين كافة مؤسسات الدولة الذي تشهده مصر خلال الفترة الحالية لمواجهة تداعيات الفيروس المستجد وضمان سلامة المواطن المصري.

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