شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية يجري محاكاة ميدانية لامتحانات الثانوية العامة بـ«مسافة أمان وكمامات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، ويوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم، نموذج محاكاة ميدانية لامتحانات الشهادة الثانوية العامة والتي تنطلق غدًا الأحد، للتعرف على تطبيق الإجراءات الاحترازية على الطلاب لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والالتزام بالضوابط الوقائية والتدابير التي أكدت عليها وزارة الصحة في هذا الشأن.

وشهدت مدرسة الشهيد محمود سامي عبدالرحمن فتحي الإعدادية بنين التابعة لإدارة شرق التعليمية، اليوم السبت، المحاكاة على الطبيعة، حيث تم وضع علامات إرشادية بمسافات الأمان «متر ونصف» بين كل طالب وآخر، فيما ارتدى المحافظ ووكيل الوزارة الكمامات أثناء تنفيذ المحاكاة.

وقال «الديب» إن الهدف من المحاكاة هو تطبيق الإجراءات ذاتها التي سيتم اتباعها مع كل طالب وطالب من طلاب الشهادة الثانوية الذين سيخضعون لها بدءًا من، غدًا الأحد، وقدم شرحًا بهذة الإجراءات للمحافظ، مُشددًا على منع التواجد أمام أبواب اللجان سواء لأولياء الأمور أو الطلاب على الاطلاق حتى لا يكون هناك أضرارًا من الزحام خاصة وان الدولة توفر الإمكانيات اللازمة لتحقيق السلامة للجميع.

وخضع المحافظ لـ3 مراحل أثناء المحاكاة بدأت بعملية تفتيش ذاتي قبل دخول المدرسة ومروره على بوابة كشف المعادن مثلما الحال مع الطلاب وحظر اصطحاب الموبايل سواء للطلاب أو المراقبين والتحفظ على الهواتف أرقام كودية على أن يتم استردادها عقب انتهاء الامتحانات.

وخضع المحافظ لعملية دخول تأمينية معدة مسبقا من خلال المرور على 23 نقطة ثابتة على الأرض للالتزام بعملية الأمان ثم شمل السيناريو تفتيش ذاتى وخضوع للكاشف الحرارى للتأكد من درجة الحرارة المناسية قبل الدخول من خلال متخصصين، حيث يتم السماح فقط للطالب الذي لا تزيد درجة حرارته عن 37 درجة.

وأوضح أن المرحلة الثالثة تتضمن كيس واقي للقدم وكمامة وجوانتي لكل طالب.

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محافظ الإسكندرية يجرى محاكاة ميدانية لامتحانات الثانوية العامة

محافظ الإسكندرية يجرى محاكاة ميدانية لامتحانات الثانوية العامة

محافظ الإسكندرية يجرى محاكاة ميدانية لامتحانات الثانوية العامة

محافظ الإسكندرية يجرى محاكاة ميدانية لامتحانات الثانوية العامة

محافظ الإسكندرية يجرى محاكاة ميدانية لامتحانات الثانوية العامة

محافظ الإسكندرية يجرى محاكاة ميدانية لامتحانات الثانوية العامة