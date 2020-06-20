شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان» تنفي أخبارًا متداولة عن «تفاصيل وحدات الإعلان الرابع عشر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية بشأن «تفاصيل وحدات الإعلان الرابع عشر بالإسكان الاجتماعي»، مؤكدة أن ما تم نشره عارٍ تمامًا عن الصحة.

وأكدت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه يتم حاليًا سحب كراسات الشروط، وسداد المقدمات لحجز الوحدات السكنية المطروحة بالإعلان الـ13 بالإسكان الاجتماعي بـ10 محافظات (الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر – مطروح).

وأهابت الوزارة بجميع وسائل الإعلام تحرى الدقة فيما يُنشر بشأن المشروعات القومية، التي تنفذها الدولة حاليًا، والامتناع عن نشر الأخبار المغلوطة، مُجهلة، والتى تتسبب في إحداث البلبلة، وتضر بمصالح المواطنين، مؤكدة ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية بالوزارة.