شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيران المدني»: 49 رحلة لعودة 6763 مصريًا بالخارج اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف مصدر بوزارة الطيران المدني، عن أن صالات السفر والوصول بمطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، تشهد وصول 49 رحلة إستثنائية على مدار الـ24 ساعة، ما بين رحلات ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل على متنها 6763 ألف مصرى عائدين من الخارج منذ توقف الطيران بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المصدر لـ«المصري اليوم»، أن صالات الوصول استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية 47 رحلة من مختلف دول العالم، على متنها 7581 ألاف مصري، سيّرتها شركات طيران عربية، والشركة الوطنية مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، لنقل العالقين بدول الخارج.

وأوضح أن جميع ركاب الرحلات العائدين من الخارج خضعوا للفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار، وتم إجراء إختبارات قياس درجات الحرارة، وتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة، تطبيقا لتعليمات وزارة الصحة.

وفي سياق متصل، واصل الجسر الجوى الإستثنائي للطيران مد جسوره لدولة قطر عبر مسقط، لإعادة المصريين العالقين هناك منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

كان الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، أعلن عن عودة حوالي 57 ألف من المصريين العالقين في عدد من العواصم والمدن الدولية على متن 315 رحلة جوية استثنائية للشركة الوطنية مصر للطيران وشركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، وذلك في ضوء سعى الدولة المصرية نحو اتخاذ خطوات سريعة وعاجلة من أجل تلبية مطالب أبنائها المصريين العالقين بالخارج وعودتهم إلى أرض الوطن وفي إطار التكاتف والتكامل بين كافة مؤسسات الدولة الذي تشهده مصر خلال الفترة الحالية لمواجهة تداعيات الفيروس المستجد وضمان سلامة المواطن المصري.

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