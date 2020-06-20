شكرا لقرائتكم خبر عن «الصيف لم يبدأ بعد».. «الأرصاد» تُعلن موعد البداية الجغرافية وتوجه نصائح لطلاب الثانوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن بداية فصل الصيف جغرافيًا، غدًا الأحد 21 يونيو.

وأضافت في مداخلة هاتفية لفضائية «المصرية»، اليوم الجمعة، أن انخفاض درجات الحرارة مستمر، لافتة إلى أن درجات الحرارة ستعاود ارتفاعها مرة أخرى بداية من يوم الأحد المقبل، مؤكدة أن التقلبات الجوية التي تشهدها الفترة الحالية واردة وطبيعية بما يتناسب مع أجواء هذا التوقيت من العام.

ونصحت «إيمان» بارتداء ملابس قطنية وفاتحة اللون، مثل اللون الأبيض، أثناء فترة الظهيرة، وتناول المياه بكميات كبيرة، بجانب أخذ «شمسية» في حالة الخروج من المنزل.

وشددت على ضرورة اتباع طلاب الثانوية العامة للاحتياطات اللازمة تزامنًا مع بدء امتحاناتهم الأحد المقبل، حتى لا يصابوا بضربات شمس أو إجهاد بسبب درجات الحرارة المرتفعة.

وطبقا للحسابات الفلكية التي أعدها خبراء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة، فإنه بعد الاعتدال الربيعي الذي حدث هذا العام في يوم ٢١ مارس الماضي، استمرت حركة الشمس الظاهرية في الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجيا، وواصل ميل أشعة الشمس في الزيادة، فواصلت ساعات النهار زيادتها تدريجيا على حساب ساعات الليل، حتى أصبحت أشعة الشمس عمودية تمام على مدار السرطان وهو موعد لحظة ما يعرف فلكيا باسم «الانقلاب الصيفي 21 يونيو».

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وحين يبدأ الصيف في نصف الكرة الأرضية الشمالي يزداد النهار طولا كلما تحركنا شمال خط مدار السرطان، إلى أن تصل ساعاته إلى 24 ساعة عند دائرة عرض 66.5 درجة (القطب الشمالي)، أي لا يرى سكان تلك المنطقة الليل طوال فترة الصيف، وهنا تسمى لياليه التي لا تحل (بالليالي البيضاء)، أما في منطقة خط الاستواء فيتساوى الليل والنهار دائما بصرف النظر عن الفصل السنوي، ولهذا يسمى خط الاستواء.