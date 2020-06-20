شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر لطلاب الثانوية: توكلوا على الله وجدوا واجتهدوا واحذروا الخوف والقلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه فضيلة الإمام الاكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الازهر الشريف ،رسالة لطلاب الثانوية جاء فيها: أبنائى وبناتى طلاب الثانوية العامة والأزهرية، أنتم أمل مصر ومستقبلها المشرق، نصيحتى لكم فى هذا الوقت أن توكلوا على الله، وجدوا واجتهدوا، واحذروا الخوف والقلق، فالتوفيق بيد الله، وثِقُوا أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملًا، أنتم أمانة فى أعناقنا، ولا ندخر وُسعًا من أجل الحفاظ على سلامتكم وضمان الأفضل لمستقبلكم.

وكان قد عقد فضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الأحد الماضى، اجتماعًا مع قيادات الأزهر ورؤساء المناطق الأزهرية بمختلف محافظات الجمهورية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك لمتابعة وبحث المستجدات والإجراءات المتعلقة بامتحانات الشهادة الثانوية.

وناقش فضيلة الإمام الأكبر مع رؤساء المناطق كل السبل التى تخفف عن الطلاب وتوفر لهم مناخًا صحيًّا للامتحان، حيث أفضت هذه النقاشات إلى قرار من فضيلته بإلغاء امتحان الشفوى لهذا العام وإضافة درجاته إلى الامتحان التحريري، تخفيفًا على الطلاب وأولياء الأمور، فى إطار سعى الأزهر لاتخاذ كل الإجراءات التى تكفل سلامة وأمن الطلاب وأعضاء اللجان بما لا يؤثر على عملية الامتحانات وانضباطها، مؤكدًا أن الأزهر فى حالة طوارئ لإنجاح هذه الامتحانات والحفاظ على سلامة كل المشاركين فيها.

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وأكد فضيلته أن المسؤوليات مضاعفة هذا العام فيما يتعلق بالامتحانات فى ظل الإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وأن الأزهر بقياداته وكل مسؤوليه يعملون جاهدين لمرور هذه الامتحانات فى أفضل حال، وقد استطاع الأزهر توفير مختلف أدوات الوقاية والحماية والتعقيم للطلاب وللجان، مشددًا على الجميع الالتزام الصارم بهذه الإجراءات الاحترازية.

وشدد شيخ الأزهر على اتباع الإجراءات الإضافية المقررة لامتحانات هذا العام، وهى توفير الحراسة اللازمة لمراكز الأسئلة، وعدم السماح مطلقًا لأولياء الأمور أو أى شخص بالوجود أمام اللجان، ومراعاة الدقة عند توزيع مظاريف الأسئلة حتى لا يحدث أى لبس، والحفاظ على التباعد داخل اللجان وأمامها وعدم السماح للطلاب بالمصافحة أو التجمعات.

كما وجه فضيلته بالتعامل الفورى حال وجود أى حالة إصابة داخل اللجان، مع وجود أطباء ومتابعين بكل اللجان، وارتداء القفازات من كل الموجودين داخل اللجان حفاظًا على الجميع، وتوزيع أدوات التعقيم من كحُل وجل للطلاب، وتعقيم اللجان قبل وبعد كل امتحان، ونظافة مقار اللجان ودورات المياه، ومن يخالف هذه الإجراءات يستبعد فورًا ويحرم من مكافأة وأعمال الامتحانات.