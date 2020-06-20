شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي للقوات المسلحة: كونوا مستعدين لتنفيذ أى مهمة داخل أو خارج حدودنا..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس السيسي :"الجيش المصري من أقوى جيوش المنطقة ولكنه جيش رشيد.. يحمي ولا يهدد.. وقادر على الدفاع عن أمن مصر القومي داخل وخارج حدود الوطن. وأضاف الرئيس خلال تفقده الوحدات المقاتلة للقوات الجوية بالمنطقة الغربية العسكرية: دى عقيدتا وثوابتنا اللى مش بتتغير، وأنا متأكد أنه إذا احتجنا منكم عملا وتضحيات زى ما بيتم، فيه كتير أنشطة بتم على حدود ليبيا بقالنا اكتر من 7 سنوات بالقوات الجوية وحرس الحدود على طول 1200 كيلو بيتم تأمينها ..اشكركم وأقولكم كونوا مستعدين لتنفيذ اى مهمة هنا داخل حدودنا او اذا تطلب الامر خارج حدودنا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيسي للقوات المسلحة: كونوا مستعدين لتنفيذ أى مهمة داخل أو خارج حدودنا..فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.