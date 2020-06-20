شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر ..الرئيس السيسي يتفقد المنطقة الغربية العسكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” بثا مباشرا من تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، المنطقة الغربية العسكرية. Advertisements كان الرئيس السيسي وصل قبل قليل إلى المنطقة الغربية العسكرية يرافقه عدد من الوزراء وكبار قادة القوات المسلحة.

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