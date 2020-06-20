شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل 601 من المصريين العالقين بعدة دول على متن 3 رحلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، 3 رحلات طيران استثنائية على متنهما نحو 601 من المصريين العالقين بالولايات المتحدة الامريكية، والمملكة العربيةالسعودية، واثيوبيا، منذ تعليق الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

قالت مصادر مطلعه بمطار القاهرة، إن المطار استقبل رحلة سيرتها شركة مصر للطيران قادمة من نيويورك على متنها 290 راكبا، ووصلت أيضا رحلة شركة الخطوط السعودية قادمة من مدينة الرياض وتقل 147 راكب، واستقبل المطار رحلة شركة الخطوط الاثيوبية القادمة من اديس ابابا والتي تقل 164 راكبا من المصريين.

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ويخضع ركاب الرحلات القادمة من الخارج إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، ويتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.

جدير بالذكر أن وزير الطيران المدني الطيار محمد منار أعلن استئناف حركة الطيران بجميع المطارات المصرية اعتبارا من أول يوليو المقبل، وذلك وفقا لضوابط وإجراءات وقائية واحترازية محددة تنفذها الدولة المصرية بالمطارات المصرية.