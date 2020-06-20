شكرا لقرائتكم خبر عن جدول امتحانات الثانوية العامة.. يبدأ غدا بالعربى وينتهى 21 يوليو بالجبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق غدا الأحد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2019،2020، ويؤدى الطلاب فى أول يوم لهم الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية فقط بعد خروج مادة التربية الدينية من الجدول، على أن يبدأ الامتحان 10 صباحا ولمدة 3 ساعات.

ووفقا لجدول امتحانات الثانوية العامة 2020، يؤدى طلاب الثانوية العامة الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية والخميس 25 يونيو اختبار اللغة الأجنبية الأولى والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد" الاحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 12 يوليو المقبل اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.

قررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الإنتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

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جدول الثانوية المعدل



