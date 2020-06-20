شكرا لقرائتكم خبر عن عدد الإصابات فى إسرائيل بفيروس كورونا يتخطى حاجز الـ20 ألف حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية ، تسجيل حالة وفاة و303 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الأخيرة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 304، والمصابين إلى 20339 مصابا.

وذكرت صحيفة " يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنه وفقا للمعطيات الصادرة عن الوزارة، وصفت الحالة الصحية لـ39 مصابا بالخطيرة، منهم 29 موصولون بأجهزة التنفس الصناعي.

وتبلغ عدد الحالات النشطة 4449 حالة، في حين ارتفع عدد المتعافين إلى 15586 بعد تسجيل 54 حالة تعاف جديدة.

على جانب أخر، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ، ظهر اليوم السبت عن تسجيل51 اصابة جديدة بفيروس كورونا.

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وقالت الوزارة في بيان لها": تم تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا لمخالطين مرضى سابقين، بينهم 49 في محافظة الخليل، وإصابتان في نابلس، ما يرفع حصيلة الإصابات منذ صباح اليوم إلى 84 إصابة، والحصيلة الإجمالية في فلسطين منذ بدء رصد الفيروس إلى 954 إصابة".