شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات من شركة المترو للركاب حتى لا يتعرضوا لغرامة فورية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة المترو مجموعة من التحذيرات للركاب عليهم الابتعاد عنها حتى لا يعرضوا أنفسهم للغرامة الفورية، ويرصد ”الخليج 365” كل ما تريد معرفته عنها خلال التقرير التالى: - عدم ارتداء الكمامات أثناء التواجد بالمحطات أو استقلال المترو. -التدخين داخل المترو. - حمل مواد قابلة للاشتعال أو مواد كيميائية خطرة. - اصطحاب الحيوانات. - العبث أو محاولة التخريب بالمحطة أو القطار أو بوابات التذاكر حتى لا تعرض نفسك للمسائلة القانونية. - القفز فوق بوابات التذاكر للعبور حتى لا تعرض نفسك للغرامة. Advertisements - العبور بالقوة أو فى مجموعات من بوابات التذاكر. - الجرى أو الجلوس أو اللعب أثناء الصعود أو النزول على السلالم المتحركة. - السماح للأطفال بالصعود أو النزول على السلالم المتحركة. - التدافع أو اللعب أو الجرى على رصيف القطار. - النزول على القضبان لالتقاط الممتلكات التى تسقط فى مسار القطار. - فتح أو غلق باب القطار بيدك. - ركوب القطار بعد بدء صفارة إنذار إغلاق الباب. - الجلوس على أرضية القطار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحذيرات من شركة المترو للركاب حتى لا يتعرضوا لغرامة فورية.. اعرف التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.