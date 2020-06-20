شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التعاون الدولى تحتفل بعيد ميلادها بنشر صور فى طفولتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة التعاون الدولى ، بعيد ميلادها ، من خلال نشر صور لها فى طفولتها خلال احتفالها بعيد ميلادها ، وكتبت وزيرة التعاون الدولى ، تدوينه لها قالت خلالها " اشعر بالإمتنان فى عيد ميلادى هذا العام للهدايا التى لدى وتحيط بى وهما عائلتى وأصدقائى " .

وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، قد عقدت اجتماعا اليوم السبت عبر الفيديو كونفرانس مع السيد القصير، وزير الزراعة، لبحث المشروعات الجارية والمستقبلية فى قطاع الزراعة.

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وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التعاون الدولى تضع ضمن أولوياتها فى المرحلة الحالية التنسيق مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية لدعم قطاع الزراعة نظرا لدوره فى توفير الأمن الغذائى فى ظل جائحة كورونا، مشيرة إلى أن العديد من المشروعات الحالية فى قطاع الزراعة يجري تنفيذها مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وعدد من الدول الاوروبية والصناديق العربية والصندوق الدولى للتنمية الزراعية "ايفاد".