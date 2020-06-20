شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الثانوية العامة.. دليلك الكامل لدخول لجنة الامتحان بشكل آمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اتخاذ كافة الاجراءات الصحية المناسبة للحفاظ على صحة سلامة طلاب الثانوية العامة خلال أداء الامتحانات بداية من غدا الأحد، الخليج 365" يقدم فى التقرير التالى دليل الطالب الكامل لأداء الامتحان ودخول اللجنة بشكل آمن.

ـ النزول من المنزل بالكمامة.

ـ وصول اللجنة فى الموعد المحدد فى الثامنة صباحا.

ـ الوقوف طابور متباعد بين كل طالب وزميله مترين.

ـ الحرص على قياس درجة حرارتك على بوابة اللجنة من الداخل.

ـ المرور من خلال بوابة التعقيم الموجوة داخل اللجنة.

ـ تسليم أى وسيلة إلكترونية " تليفون أو خلافه لأمن اللجنة.

ـ الوقوف مرة أخرى طابور متباعد.

ـ استلام الكمامات والجيل المطهر قبل دخول اللجنة.

ـ الجلوس على المقعد المخصص لك داخل الفصل.

ـ تأكد من وجوج تباعد بينك وبين زميلك داخل اللجنة بمعدل متر ونصف.

ـ الابتعاد عن التجمعات.

ـ لا تتبادل الأدوات مع زملائك داخل اللجنة.

ـ فى حالة شعورك بأى أعراض التوجه إلى المسئولى الصحى.

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