شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أقل من شهرين.. مصطفى وزيرى يكشف موعد افتتاح متحف شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور مصطفى وزيرى، رئيس المجلس الأعلى للآثار، عن موعد افتتاح متحف شرم الشيخ للآثار، مؤكدا أن مصر على موعد مع افتتاح المتحف بعد 50 يوما من الآن، منوها إلى أن المتحف المزمع افتتاحه يقع على مساحة 190 ألف متر مربع تشمل قاعات عرض ومطاعم وبازارات وحرف تراثية.
وأضاف رئيس المجلس الأعلى للآثار خلال حوار على "اكسترا نيوز" اليوم السبت، أن 5 آلاف قطعة أثرية وصلت بالفعل إلى المتحف، ومتوقع أن يصل العدد إلى 6 آلاف، ومن أشهر القطع الأثرية المعروضة "رأس ملكية للملك رمسيس الثاني"، كما أن أغلب القطع المعروضة من بعض المتاحف ومخازن الآثار.، فضلا عن أن القاعة الرئيسية تعرض فيها أحدث الاكتشافات الأثرية.
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