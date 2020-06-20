شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة والسفر العالمى يرحب بحصول مصر على "ختم السفر الآمن" لاستعادة الحركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب مجلس السياحة والسفر العالمى wttc بإنضمام مصر إلى منظومة ختم السفر الأمن، وقال "نقطة ساخنة للعطلات فى مصر ، هى الأحدث فى مجموعة من الوجهات الشعبية حول العالم التى تشترك فى أول ختم عالمى للنظافة والأمان فى العالم ، الذى أطلقه المجلس مؤخرا".

وأكد المجلس فى بيان "لقد جاءت القائمة المتزايدة من الموافقات من العديد من الوجهات الرئيسية للعطلات والمدن حول العالم مثل أروبا ، وسلوفينيا ، وأوكرانيا، وفيينا ، وغيرها الكثير.

وقامت WTTC ، التى تمثل القطاع الخاص العالمى للسفر والسياحة ، بتصميم طابع Safe Travels الخاص لتمكين المسافرين من تحديد الوجهات والأنشطة التجارية حول العالم التى اعتمدت بروتوكولاتها العالمية الموحدة للصحة والنظافة - بحيث يمكن للمستهلكين و المصطافين تجربة "رحلات آمنة".

وقالت جلوريا جيفارا ، الرئيس والمدير التنفيذى لـ WTTC: “يسعدنا أن نرى الدول والوجهات الرئيسية مثل مصر وسلوفينيا تنضم إلى القائمة المتزايدة من الوجهات العالمية التى تتبنى بروتوكولات القطاع الخاص لدينا، هذا لا يظهر فقط نجاح ختم WTTC الآمن للسفر ، ولكنه يوضح أيضًا أهميته للمسافرين وأولئك الذين يعملون فى هذا القطاع".

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وأضافت :"الطابع مهم لإعادة ثقة المستهلك فى السفر والسياحة والتأكد من أن المسافرين يمكنهم الاطمئنان إلى وجود معايير معززة للنظافة، ومع تنفيذ بروتوكولات WTTC للصحة والنظافة ، التى تؤثر على الفنادق والمطاعم والمطارات وخطوط الرحلات السياحية ومنظمى الرحلات السياحية والمطاعم والتسوق فى الهواء الطلق والنقل ، لذلك تستمر قائمة الوجهات التى تقر بالختم الجديد فى النمو".

وقدمت الشكر لهذه البلدان والمدن للعمل مع WTTC لضمان التعافى السريع للقطاع. معربه عن ترحيبها بالعديد من الوجهات الأخرى حيث تبدأ الدول حول العالم فى رفع قيود السفر التى ستشهد سفر الأشخاص مرة أخرى.

منذ إطلاق طابع WTTC Safe Travels ، اعتمدت دول المقصد والمدن والنقاط الساخنة حول العالم مثل تركيا وبلغاريا وموريشيوس وبنما والبرتغال ودولة خاليسكو المكسيكية بروتوكولات WTTC الجديدة.

وقال الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار “أنا سعيد بالقرار الصادر اليوم عن مركز التجارة العالمى بمنح مصر طابع السفر الآمن الخاص بها. هذا هو علامة فارقة فى تعاوننا الثنائى مع WTTC. يعكس هذا القرار التزام مصر بالاستئناف الآمن للسياحة الداخلية بتدابير شاملة صارمة لسلامة النظافة بدءًا من 1 يوليو 2020 ، إلى شواطئها الرائعة والمشمسة والصحية، ونتطلع إلى الترحيب بالضيوف فى منتجعات مصر فى البحر الأحمر والساحل الأبيض المتوسط.