الإحصاء: الأسر بالريف تعتمد على التليفزيون المصرى لمتابعة مستجدات فيروس كورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، أول دراسة من نوعها لرصد آثار فيروس كورونا المستجد على الأسر المصرية، وإلقاء الضوء على أكثر المشاكل التي تعاني منها الأسر، وأفضل الطرق التي تساعد الأسر المصرية لمواجهة تلك الأزمة، وألحق الجهاز جزءا باستمارة بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك 2019/2020‬، لقياس أثر الفيروس على الأسرة المصرية، والتي يتم استيفائها عن طريق التليفون بواسطة فريق عمل بحث الدخل والانفاق لنفس أسر البحث، حيث تشمل الاستمارة عدة أقسام تغطي آثار الفيروس على نمط الحياة اليومي للأسرة المصرية.

ورصدت الدراسة، أن كل الاسر المصرية سمعت عن فيروس كورونا المستجد من خلال المجتمع المحيط أو عن طريق وسائل الإعلام المرئى أو المسموع بالإضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي.

كما اظهرت الدراسة، أن الاسر المصرية تعتمد بشكل أساسي على التليفزيون المصري والقنوات الفضائية كمصدر أساسي لمتابعة آخر المستجدات حول الفيروس بنسب 54.8%, 36.5% على التوالي.

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ويرتفع الاعتماد على التليفزيون المصري في الريف عن الحضر بينما يرتفع الاعتماد على الفضائيات في الحضر عن الريف.