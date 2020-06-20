Safe Travel.. مصر تحصل على خاتم السفر الآمن لاستئناف السياحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قال المجلس الدولي للسياحة والسفر، في بيان له، إنه اعتمد ضوابط السلامة الصحية التي أقرتها وزارة السياحة والآثار المصرية؛ لإعادة استقبال السياحة الوافدة إليها، ومنح المجلس مصر خاتم السفر الآمن "Safe Travel".

جاء ذلك خلال لقاء تم عبر الفيديو كونفرانس، اليوم السبت؛ حيث هنأت جلوريا جيفارا، رئيسة المجلس الدولي للسياحة والسفر، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، باتساق الضوابط المصرية مع البروتوكولات الصادرة عن المجلس، معلنة عن سعادتها بمنح مصر خاتم السفر الآمن.

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وأعربت جيفارا عن سعادتها بأن ترى الدول والوجهات السياحية الرئيسية؛ مثل مصر، تنضم إلى القائمة المتزايدة من الوجهات العالمية التي تتبنى بروتوكولات القطاع الخاص لدى المجلس؛ مما لا يظهر نجاح خاتم WTTC الآمن للسفر فحسب، بل يوضح أيضًا أهميته للمسافرين وأولئك الذين يعملون في المجال السياحي، مشيرةً إلى أن هذه المرحلة هي مرحلة التعاون المشترك بين البلاد وتضافر الجهود.

ومن جانبه، أوضح وزير السياحة والآثار أن القرار الصادر اليوم من المجلس الدولي للسياحة والسفر بمنح مصر "علامة السفر الآمن" أسعده تمامًا، ويعكس التزام مصر باستئناف آمن للسياحة الداخلية والوافدة بتدابير السلامة الصحية الشاملة والصارمة إلى شواطئها الرائعة والمشمسة والصحية.

وتابع الوزير: "نتطلع إلى الترحيب بكم قريبًا في المنتجعات السياحية المصرية بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء وساحل البحر المتوسط بمحافظة مطروح".