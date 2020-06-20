الصحة: ممرات آمنة لأصحاب الأمراض المزمنة بالعيادات الخارجية للمستشفيات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هناء سرور، رئيس قطاع الرعاية الأساسية بوزارة الصحة والسكان، إنه تم تخصيص ممرات آمنة مخصصة للدخول والخروج بالعيادات الخارجية بالمستشفيات لمنع الاختلاط بين المرضى المصابين بفيروس كورونا والمرضى غير المصابين بالفيروس.

ولفتت "سرور" في تصريحات صحفية، إلى نشر عدد من العيادات المتنقلة لاستقبال أصحاب الأمراض المزمنة لتقديم الخدمة الصحية لهم والتي تشمل علاج السكر والضغط والسمنة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "100 مليون صحة".

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يأتي ذلك في أول أيام إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة لدعم وتشجيع المرضى أصحاب الأمراض المزمنة على مواصلة استكمال علاجهم ومتابعة حالتهم الصحية بطرق آمنة في المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية، بالإضافة إلى القوافل العلاجية بكافة محافظات الجمهورية.

وأضافت سرور: حاليا يعمل بكفاءة ما يقرب من 20 مركزًا بالقاهرة والجيزة لاستقبال أصحاب الأمراض المزمنة، إذ بدأت المبادرة في 3 محافظات حاليا وهو القاهرة والجيزة والقليوبية، على أن تبدأ غدا بالفيوم لتدخل باقي المحافظات تباعا هذا الأسبوع بـ"المنوفية، الشرقية، إسكندرية والبحيرة".

وأوضحت رئيس قطاع الرعاية الأساسية أن هناك نوعين من العلاج إما على طريق نفقة الدولة ويتم صرف العلاج لمدة 3 شهور دون التقيد بالقرار وصدوره، وكذلك التعاقد مع المعامل الخاصة لإجراء التحاليل والفحوصات على أن تتحمل الوزارة التكلفة المالية.