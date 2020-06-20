عدل محدثات الصوت لأسلحة حية فسقط في قبضة الشرطة بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية صاحب محل لبيع أدوات الصيد بالشرقية لقيامه بالاتجار في الأسلحة محدثة الصوت بدون ترخيص وتعديلها لأسلحة حية. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة لمنظمة قيام صاحب محل أدوات صيد - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو كبير بالشرقية؛ بالاتجار في الأسلحة محدثة الصوت بدون ترخيص وتعديلها لأسلحة حية. Advertisements وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومديرية أمن الشرقية تم استهدافه وضبطه. وبتفتيش المحل الخاص به عثر بحوزته على 10 قطع سلاح ناري عبارة عن (7طبنجات صوت – 2 طبنجة معدلة لإطلاق الأعيرة النارية –بندقية ضغط هواء- 650 طلقة محدثة صوت – 5 خزينة طبنجة محدثة صوت- مجموعة من أجزاء الأسلحة- مبلغ مالي) . وبمواجهته أعترف بإدارته للمحل الخاص به، لبيع وتعديل أسلحة الصوت إلى أسلحة نارية وحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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