ننشر أسماء المتهمين المحكوم عليهم بتهمة "أحداث عنف قسم الموسكي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، 8 متهمين بالسجن 5 سنوات، والسجن 3 سنوات لمتهم آخر، في إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة بـ"أحداث عنف قسم الموسكي".

وجاء أسماء المتهمين المعاقبين بالسجن 5 سنوات: عيد عماد الدين، وطارق عبدالرحيم، ومحمد أحمد، وعمرو الطوخي، ووائل مصطفى، ومحمد عبدالقادر، وأحمد حسن، ومحمد سيد، المتهم المعاقب بالسجن 3 سنوات عبده إبراهيم بيومي.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور على عمارة وعماد.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من التهم منها استعراض القوة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدي على ضابط شرطة، ومنعه من ممارسة عمله، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وقطع الطريق وتعطيل سير المواصلات.