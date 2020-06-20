الداخلية تنعش خزينة الدولة بـ 1.8 مليار قضايا تهرب ضريبي وأموال عامة خلال أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

حصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 44 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء و1.8 مليار قضايا تهرب ضريبي وأموال عامة على مستوى الجمهورية خلال أسبوع.

وشملت القضايا : ضبط (71217) قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد (44873146) جنيه.

كما تم ضبط (1098) قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة : (168) قضية ضرائب عامة، كشف (57) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (67) قضية فى مجال الجمارك، (10) قضايا فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، (203) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، تنفيذ (425) حكم قضائى، (152) قضية تحرى مدين ولجان فحص، وكذا ضبط (13) قضية فى مجالات مكافحة جرائم "تحويلات مالية غير مشروعة- إتجار بالنقد الأجنبى–توظيف أموال- تهريب جمركى "، (3) قضايا فى مجالات"إختلاس مال عام–إحتيال مصرفى- غسل أموال".. بقيمة إجمالية بلغت (1801536336 جنيه مصرى) وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.

وفى سياق آخر تمكنت شرطة النقل والمواصلات من ضبط 906 قضية متنوعة، أبرزها جرائم (سرقات عامة- حيازة أسلحة نارية وذخائر- سلاح أبيض-أموال عامة-تسول- حيازة مواد مخدرة- باعة جائلين- إتصالات وبريد) ، بالإضافة إلى ضبط 3 تشكيلات عصابية ، ضمت (6متهمَين) إرتكبوا (3) وقائع "سرقة عامة – تسهيل إستيلاء على معاشات".