لفضه مشاجرتهم.. حبس أب ونجليه لاتهامهما بقتل جارهما 4 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أمر المستشار محمد هاني رئيس نيابة أوسيم، بحبس أب ونجليه هشموا رأس جارهم عقابا له على تدخله وفض مشاجرتهم مع آخرين ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

كشفت تحقيقات النيابة بإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، أن خلافا وقع بين أب ونجليه وطرف ثاني في المنطقة فتطوع جارهم لفض الخلاف وصرف كل من الطرفين.

Advertisements

أضافت التحقيقات أن الأب ونجليه حضرا في اليوم التالي وتوقفوا أمام منزل جارهم الذي يبعد أمتار فقط عن منزلهم، وانهالوا عليه بالسباب والألفاظ البذيئة وطالبوه بالنزول لهم.

فور خروج الجار من منزله باغته أحد المتهمين بضربة شومة على رأسه فتفجرت منها الدماء وسقط قتيلا في الحال، فر المتهمين هاربين وأصدرت النيابة قرارا بضبطهم وإحضارهم لتتمكن قوة من مباحث الجيزة من ضبطهم وإحالتهم للنيابة العامة.

أنكر المتهمون ما نسب إليهم من اتهامات، وعقب ورود التحريات التي أثبتت ارتكابهم للواقعة وجهت لهم تهمة القتل العمد، وقررت حبسهم على ذمة التحقيقات