أمن القاهرة: ضبط 3 أشخاص صوروا مقاطع "تيك توك" خلال الحظر بالخليفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكن رجال مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، من القبض ضبط 3 أشخاص لقيامهم بتصوير مقاطع فيديو أثناء فترة حظر تحرك المواطنين بقصد نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي بالخليفة. تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفادة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الخليفة تلاحظ لهم وجود (3 أشخاص) أحدهم ملقى على الأرض يرتدى ملابس رثة وتوقف أمامه سيارة بداخلها شخصان يقومان بتصويره أثناء فترة حظر تحرك المواطنين بالفحص تبين أنهم (طالبين ، عامل – جميعهم مقيمين بدائرة القسم) وبحوزتهم (3) هواتف محمولة،وبسؤالهم قرروا قيامهم بالتصوير على سبيل المزاح لنشر المقاطع المصورة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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