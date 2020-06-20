الأمن العام يداهم البؤر الإجرامية وينفذ 416 ألف حكم قضائي ويصادر 670 قطعة سلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

استهداف قطاع الأمن العام البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط وبورسعيد والدقهلية")، (السحر والجمال بنطاق محافظتي "الشرقية والإسماعيلية" ضُبط خلالها 221 متهما، وبحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات.

كما أسفرت الجهود على مدار أسبوع، تحت إشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية عن ضبط 670 قطعة سلاح ناري أبرزها (76بندقية آلية–111بندقية مششخنة وغير مششخنة–39مسدس–444فرد محلى الصنع–1096طلقة مختلفة الأعيرة–1190قطعة سلاح أبيض).

كما تم تأمين تنفيذ (1917) قرار إزالة (حالة تعدى على الأراضي الزراعية، أملاك الدولة، الأوقاف، الري والصرف، مجرى نهر النيل) بنطاق (26) مديرية أمن بالإضافة إلى تنفيذ 416 ألف و551 حكم قضائي، وضبط 7 تشكيلات عصابية ضموا (24) متهماً، ارتكبوا (24) حادث سرقة متنوع، (189) قضية أحداث وإعادة (15) سيارة مُبلغ بسرقتها، وكشف غموض (35) حادث (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة)، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالي (65) متهماً.

فى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك : أسفرت الجهود عن ضبط (97) قضية بإجمالي (116) متهم بمضبوطات تجاوزت 2 طن، و (221478) مخالفة مرورية متنوعة ، أبرزها (32647 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 22 قيادة تحت تأثير مخدر، 5423 موقف عشوائي).