الداخلية تضبط 63 ألف شخص ومركبة مخالفين لحظر التجوال في 7 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، واستمراراً للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد. وأسفرت جهود خلال أسبوع فى مجال الحد من انتشار فيروس "كورونا" عن ضبط(7468) قضية تموينية متنوعة ، 6 قضية مقاهي مخالفة لقرار الغلق وغلق (1812) محل مخالف لمواعيد الغلق. وفى مجال مخالفة عدم ارتداء الكمامات تم ضبط 33919سائق نقل جماعي وفى مجال مخالفة قرار الحظر تم ضبط 41094شخص، 22781مركبة . وفى مجال مخالفة قرار إيقاف أعمال البناء: تم ضبط 679شخص بإجمالي 675 مبنى وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه كل واقعة على حدا.

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