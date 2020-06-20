إحباط تهريب 580 جرام حشيش بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ضبطت شرطة ميناء القاهرة الجوي،580 جرام لمخدر الحشيش قبل تهريبها لخارج البلاد عبر أحد الطرود مهربة لأحد الأشخاص بدولة عربية. كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة تأمين القاهرة الجوي، اعتزام أحد الأشخاص (مقيم بمحافظة الغربية بتهريب مواد مخدرة لخارج البلاد عبر أحد الطرود. ومن خلال تفعيل إجراءات المتابعة تم رصد وصول بوليصة شحن قادمة من محافظة الغربية عبارة عن (برواز خشبي) مرسلة لآخر مقيم بإحدى الدول العربية. وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة "أمنية، جمركية" لفحص مشمول الطرد و حيث عثر بداخله على 6 قطع لمخدر الحشيش وزنت جميعا580 جرام مخبأة داخل البرواز الخشبي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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