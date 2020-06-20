أخبار مصر | "الأطباء" تنعى نقيب الأقصر السابق

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "الأطباء" تنعى نقيب الأقصر السابق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعت نقابة الأطباء صباح اليوم السبت، الدكتور أحمد فتحي محمد عوض، استشاري الرمد بالأقصر، ونقيب نقابة أطباء الأقصر سابقا، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، داعيةً للفقيد بالرحمة ولأسرته خالص العزاء.

وقالت النقابة، في بيان: إن "فتحي" كان نقيبًا لأطباء الأقصر وقنا لمدة تزيد على 20 سنة، وهو أحد قيادات مستشفى الأقصر العام سابقًا، وأول من وضع لبنة العمل النقابي الطبي في الأقصر، حيث جرى تكريمه في يوم الطبيب الأقصري الأول عام 2012، مشيرة إلى أنه صاحب الفضل والقرار في إقامة أول نقابة للأطباء في محافظتي قنا والأقصر.

وأضافت أن "الطبيب الشهيد كان له الفضل في بناء مستشفى الأقصر الدولي، ولم يبخل بعلمه وماله ووقته على أي إنسان، كما أنه صاحب الفضل على جميع الأطباء بمحافظتي قنا والأقصر، وكانت عيادته تعمل للفقير قبل الغني، فقد كان شغله الشاغل فقط هو علاج المريض".