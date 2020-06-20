أخبار مصر | طلب إحاطة بشأن اختراق موقع إلكتروني تابع لـ"الصحة"

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر طلب إحاطة بشأن اختراق موقع إلكتروني تابع لـ"الصحة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت فايقة فهيم، عضوة مجلس النواب: إن موقع المراكز الطبية المتخصصة، التابع لوزارة الصحة والسكان، تعرض للاختراق من قبل هاكرز، في واقعة تكررت للمرة الثانية خلال فترة وجيزة، مضيفة: تسبب اختراق الموقع في توقفه عن العمل، ونجح الهاكرز في التحكم فيه ونشر أخبار مسيئة.

وتقدمت النائبة اليوم السبت، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الاتصالات والصحة بشأن تعرض موقع وزارة الصحة للاختراق للمرة الثانية خلال بضعة أشهر من دون إجراءات حقيقة لتأمينه.

وأشارت إلى أن اختراق الموقع لم يكن المرة الأولى، ولكن تم اختراق في وقت سابق منذ 4 اشهر تقريبا، دون أي إجراءات جادة لتأمين الموقع من قبل وزارة الاتصالات، رغم حساسية المعلومات الموجودة عليه.

وشددت على أن هذا الحدث خطير للغاية، ويهدد المواقع الالكترونية لكل الوزارات والجهات الحكومية، نظرا لما تحتويه من معلومات وما تحتويه من ملفات حكومية وسرية، كما ينذر أيضا بخطورة اختراق بعض المواقع الالكترونية التى تمس الأمن القومي المصرى.

وعلقت "هناك العديد من الأجهزة المعنية بمواجهة مثل هذا الأمر، ومنها المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسب والشبكات، ولكن لا يبدو أن له دور في حماية المواقع الالكترونية الحكومية".

ونوهت بأنه سبق وأن تقدمت بطلب إحاطة بعد الواقعة الأولى في شهر فبراير، وأكدت خلاله ضرورة التحرك العاجل لتأمين المواقع الإلكترونية إلا أنه يبدو عدم الاستجابة له، بما أوقعنا في نفس الكارثة مرة أخرى

واختتمت بأن هذا الأمر كارثي ويهدد بيانات المواطنين وكذلك يمس هيبة الدولة المصرية، بما يتطلب معه إجراءات حقيقة لتأمين المواقع الإلكترونية الحكومية.