أخبار مصر | القوى العاملة: استكمال صرف 185 مليون جنيه لـ177 ألفا من العاملين بالسياحة

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر القوى العاملة: استكمال صرف 185 مليون جنيه لـ177 ألفا من العاملين بالسياحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستكمل صندوق إعانات الطوارئ بوزارة القوى العاملة، حاليًا بصرف الإعانات للمتضررين بقطاع السياحة، من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، عن أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة عن صرف إعانات الطوارئ للعاملين في قطاع السياحة، والتي تصل إلى 185 مليونا و397 ألفا و313 جنيها، لنحو 177 ألفا و746 عاملا يعملون فى 2150 منشأة متضررة من جائحة فيروس "كورونا" المستجد، وذلك بنسبة 100% من الأجر الأساسى للعاملين، وهو الحد الذي قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به والمثبت في التأمينات بحد أدنى 600 جنيه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف مرتبات العمالة المنتظمة بقطاع السياحة المتضررة من (كوفيد-19).

وأوضح أن إجمالي أعداد المتقدمين بقطاع السياحة للصندوق لصرف الإعانات المتضررين من وباء كورونا وصل حتى الآن إلى 3800 منشاة، وبعد استكمال الصرف يتبقى 1650 منشأة سياحية جار استكمال بياناتهم تمهيدا للصرف.

وأكد أنه تم وضع قواعد خاصة لقطاع السياحة بالاتفاق بين وزارات القوى العاملة والسياحة والتخطيط والتنمية والاقتصادية خلال اجتماعهم الأخير لإعانة ذلك القطاع، وفقًا لها يتم تقديم الطلبات إلى الاتحاد العام للغرف السياحية لمراجعتها وتقديمها إلى الصندوق والذي بدوره يقوم بمراجعتها مع التأمينات الاجتماعية، وعلى أثره يتم الصرف للمنشآت المتعثرة بموجب شيكات أو تحويلات بنكية على الحساب الخاص بها.

صرف 1.9 مليون جنيه المنحة الرئاسة لـ 4 ألاف عامل غير منتظم .. وتعيين 93 بدمياط

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أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة ، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة البحيرة 93 من شباب الخريجين ، من بينهم أثنين من ذوي الهمم بشركات القطاع الخاص والاستثمارى، وذلك من خلال شهادة القيد " كعب العمل" المسجلين في مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

وقال "سعفان": إن ذلك يأتى فى إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديرية مساهمة فى إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل فى أن البطالة مشكلة لها حل، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.

وأوضحت منى الأطروشي مدير المديرية في تقريرها للوزير عن إنجازها خلال مايو الماضي ، أنه تم صرف المنحة الرئاسة للعمالة غير المنتظمة لـ 3 ألاف و937 مستحقا بإجمالي مليون و968 ألفا و500 جنيه ، وذلك من خلال مكاتب البريد والبنك الزراعي المصري.

كما تم عمل حملات مشتركة بين مكاتب التفتيش العمالى والسلامة والصحة المهنية على مستوى المحافظة لـ 194 منشاة وذلك لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التى حددتها الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 وتخفيض عدد العاملين بها حفاظاً على صحتهم.