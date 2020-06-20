أخبار مصر | النائبة أنيسة حسونة: مصر لن تتنازل عن حقها في مياه النيل

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر النائبة أنيسة حسونة: مصر لن تتنازل عن حقها في مياه النيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، إن إحالة مصر قضية سد النهضة الإثيوبي لمجلس الأمن وتقديم طلب للتأكيد على أهمية مواصلة المفاوضات يعكس حرص الدولة المصرية وقيادتها على الاستمرار في طريق المفاوضات السلمية والسعي للوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن يحقق التراضي بين كل الأطراف.

ولفتت حسونة، في بيان، أن مصر لن تتنازل عن حق شعبها في مياه الشرب، لا سيما في ظل التعنت الإثيوبي الصادر وإصرارها على اتخاذ خطوات أحادية مخالفة للمبادىء التي تم الاتفاق عليها منذ بدء أزمة بناء بالسد وتأثيرها السلبي على حصة مصر في المياه.

وأكدت عضو مجلس النواب أن مصر على أتم الاستعداد لمواجهة أي تصرفات أو إجراءات إثيوبية من شانها الإضرار بحصة مصر في المياه والتي تمثل مصدر أساسي لشعب بأكمله.

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وتقدمت مصر بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة بشأن سد النهضة الأثيوبي تدعو فيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية تنفيذًا لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي.

وشددت على عدم اتخاذ أي إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق.

واستند خطاب مصر إلى مجلس الأمن إلى المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أي أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين.

ووفقا لما نشرته صفحة وزارة الخارجية، فقد اتخذت مصر هذا القرار على ضوء تعثر المفاوضات التي جرت مؤخرًا حول سد النهضة نتيجة للمواقف الإثيوبية غير الإيجابية التي تأتي في إطار النهج المستمر في هذا الصدد على مدار عقد من المفاوضات المضنية، مرورًا بالعديد من جولات التفاوض الثلاثية.