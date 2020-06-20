أخبار مصر | تعيين 95 شابا بالقطاع الخاص في المنيا

كتب هاني نصر العربي في السبت 20 يونيو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تعيين 95 شابا بالقطاع الخاص في المنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين 95 شابًا بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بمحافظة المنيا، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديرية مساهمة في إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل في أن البطالة مشكلة لها حل، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.

وجاء ذلك من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتدة لمكاتب التشغيل التابعة لمديرية القوى العاملة بالمحافظة، وذلك من بين 320 من راغبى العمل المسجلين بهذه المكاتب.

وأوضح وليد عبد الرحمن مدير المديرية، في تقريره الشهري لوزير القوي العاملة أن المديرية خلال مايو الماضى قامت في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 160 منشأة، فضلا عن القيام بـ 7 حملات تفتيشية أسفر عنها تحرير 11 محضرًا للسلامة والصحة المهنية من خلال المكاتب التابعة للمديرية.

وقال مدير المديرية، إنه في مجال تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة تم صرف رعاية اجتماعية وصحية لهذه الفئة المسجلة بوحدة المديرية بإجمالي 98 الفًا و92 جنيها تمثلت في صرف 5 منح زواج بإجمالي مبلغ 15 ألفًا، و21 منحة مولود بـ 42 ألفاَ، و6 منح وفاة بـ 12 ألفًا، و8 منح عمليات جراحية بـ 28 ألفأ، فضلا عن 3 منح علاج بـ 1092.

وللتأكد من تطبيق المنشآت للإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، تم التفتيش على 106 مصانع من خلال مفتشي العمل التابعين للمديرية، كما تم تشكيل غرفة عمليات مستمرة لمتابعة موقف المنشآت أولًا بأول.

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أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة البحيرة 93 من شباب الخريجين، من بينهم أثنين من ذوي الهمم بشركات القطاع الخاص والاستثمارى، وذلك من خلال شهادة القيد " كعب العمل" المسجلين في مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

وقال "سعفان": إن ذلك يأتى فى إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديرية مساهمة فى إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل فى أن البطالة مشكلة لها حل، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.

وأوضحت منى الأطروشي مدير المديرية في تقريرها للوزير عن إنجازها خلال مايو الماضي، أنه تم صرف المنحة الرئاسة للعمالة غير المنتظمة لـ 3 ألاف و937 مستحقا بإجمالي مليون و968 ألفا و500 جنيه، وذلك من خلال مكاتب البريد والبنك الزراعي المصري.

كما تم عمل حملات مشتركة بين مكاتب التفتيش العمالى والسلامة والصحة المهنية على مستوى المحافظة لـ 194 منشاة وذلك لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التى حددتها الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 وتخفيض عدد العاملين بها حفاظًا على صحتهم.